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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yaşandı! Motosikletliyi silahla tehdit etti! - Son haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Motosikletliyi silahla tehdit etti!

        İstanbul Bayrampaşa'da trafikte kaydedilen bir görüntü kan dondurdu. Olayda bir sürücü emniyet şeridinde sıkıştırdığı sürücüyü silahla tehdit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:45
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        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
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        Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti.

        DHA'nın haberine göre o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

        BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ

        Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.

        Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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