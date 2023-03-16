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İstanbul'da yaşandı! Genç kadının sır ölümü!

İstanbul Zeytinburnu'nda, bir evde 28 yaşındaki Nurcan Gülden'in cansız bedeni bulundu. Kadının çıplak halde bulunduğu belirtilirken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İki kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Giriş: 16.03.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yaşandı! Genç kadının sır ölümü! - Son dakika haberleri
İstanbul'da yaşandı! Genç kadının sır ölümü!
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DHA

İstanbul'da olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi.

YERDE HAREKETSİZ VE ÇIPLAK BULDULAR

DHA'da yer alan habere göre 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"HERHANGİ BİR DİYALOĞUMUZ YOKTU"

Mahalle sakini Ramazan Koçviran, "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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