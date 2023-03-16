İstanbul'da yaşandı! Genç kadının sır ölümü!

DHA

İstanbul'da olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi.

YERDE HAREKETSİZ VE ÇIPLAK BULDULAR DHA'da yer alan habere göre 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ 2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. "HERHANGİ BİR DİYALOĞUMUZ YOKTU" Mahalle sakini Ramazan Koçviran, "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş