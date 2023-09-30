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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kuyumcuya giren maskeli 4 kişi, 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun gerçekleştirdi! - Gündem haberleri

        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!

        İstanbul'da, pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkanda bulunan 4 milyon TL değerindeki altınları alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:26
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        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
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        İstanbul Maltepe'de olay, saat 04.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir pasajın içerisindeki kuyumcuda meydana geldi.

        4 HIRSIZ KEPENGİ KIRIP İÇERİ GİRDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi.

        4 MİLYON TL'LİK ALTIN ÇALDILAR

        Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkanda bulunan 4 milyon TL değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

        BEKÇİLER PEŞLERİNDEN KOŞTU

        O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu. Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı. Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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        HIRSIZLARIN KUYUMCUYA GİRME ANLARI KAMERADA

        Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar, kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor.

        Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor. Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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