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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik bu oranı da gördü! - Yol ve trafik durumu

        İstanbul'da trafik bu oranı da gördü!

        Yeni yılın ilk gününde yolların boş kaldığı İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Ayrıca metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:38
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        İstanbul'da trafik bu oranı da gördü!
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        İstanbul'da, 2024 yılına girilmesiyle beraber gece saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı.

        YOLLAR BOŞ KALDI

        İHA'da yer alan habere göre yeni yılın ilk gününde İstanbul’da yollar ve toplu taşıma durakları boş kaldı.

        YOĞUNLUK YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

        İBB'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

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