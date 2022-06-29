Otelcilik, gurme ürünler ve yeme-içme sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Divan Grubu uzun süren titiz bir restorasyon çalışmasının ardından Divan Kuruçeşme’yi yeniden hizmete açtı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Semahat Arsel'in de katıldığı açılışta konuşma yapan Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk, 2022 yılının Divan Grubu’nda koşma vakti olduğunu belirterek “Bu yıl içerisinde Divan Kuruçeşme, Divan Ankara ve Divan Brasserie Fuaye gibi pek çok yeni birimimizin açılışını gerçekleştirdik. Divan Kuruçeşme yatırımlarımız arasında adete göz bebeğimiz konumunda bulunuyor" dedi.

DİVAN KURUÇEŞME'DE YENİ DÖNEM



Divan Kuruçeşme’yi çevresindeki etkinlik merkezlerinden ayrıştıran en önemli özelliğinin tarihî dokusu olduğunu ifade eden Tomruk renovasyon çalışmasının dokuz yıl sürdüğüne dikkat çekti. Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk "Divan Kuruçeşme, 1800’lerden başlayan muazzam bir hikâyeye sahip. Bu nedenle Anıtlar Kurulu’nun gözetiminde tarihî dokuyu önce gün yüzüne çıkartarak sonra da ona yüzde 100 uyum sağlamak suretiyle koruyarak renovasyonumuzu tamamladık" şeklinde konuştu.

TARİHİ KALINTILAR ÜZERİNDE BİR DENEYİM



Divan Kuruçeşme'yi; düğünler, lansmanlar, defileler, sanatsal etkinlikler, ulusal ve uluslararası kongreler, şirket toplantıları gibi pek çok etkinlik için önemli bir merkez haline getirdiklerini belirten Tomruk "Bu mekan İstanbul'a uluslararası bir katkıdır" dedi.

Murat Tomruk "Konuklar 19. yüzyıldan kalma hamam kalıntıları üzerinde yürüyerek gezebiliyor. Aynı anda birkaç davete ev sahipliği yapabiliyor; moda showlarından marka lansmanlarına, kongrelerden tiyatro ve konserlere kadar çok çeşitli etkinliklere farklı konseptler sunabiliyoruz. Misafirlerimizi büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde eşsiz deneyimler yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.