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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!

        İstanbul Bağcılar'da, sokakta bekleyen gruba düzenlenen silahlı saldırıda, kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Rafet Ünsal, hayatını kaybetti. Sokakta bazı ev ve iş yerlerine kurşun isabet ederken silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:59
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        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
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        İstanbul'da olay, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde, 7 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa otomobille gelen 4 kişi, araçtan inerek sokağın köşesinde bekleyen gruba peş peşe silahla ateş etmeye başladı.

        SALDIRGANLAR OTOMOBİLLE KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre grup, silahlı saldırıda ara sokaklara koşarak kaçarken, saldırganlar da olayın ardından geldikleri otomobille binerek uzaklaştı.

        EVİNE GİDERKEN SIRTINDAN VURULDU

        Silahlı saldırı anında evine gitmek için kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Rafet Ünsal sırtından vurularak yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rafet Ünsal, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rafet Ünsal hayatını kaybetti.

        SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde bazı ev ve iş yerlerine de kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokakta bir süre çalışma yapan ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        "NORMAL ESNAF BİR ARKADAŞTI"

        Sokakta esnaf olan Murat Şahinkaya, "Burada birisini vurdular, hasım falan değildi. Normal bir vatandaştı. Kendisi esnaftı, çalışıyordu o da. Birileri rastgele ateş ede ede geliyor. Kişi vuruldu, öldü. Devletin bu konuda daha sıkı önlem alması gerekiyor.

        "BEN VEYA ARKADAŞIM DA VURULABİLİRDİ"

        Herkes eline silah alıp adam vurursa adam kalmaz. Ben de vurulabilirdim, arkadaşım da vurulabilirdi. Adam ateş ede ede geliyor. Çoluk çocuğumuz var burada. Vurulan kişinin saldırı olayıyla alakası yok. Mermi isabet ediyor ve adam ölüyor. Herkes tedirgin" dedi.

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        #istanbul
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