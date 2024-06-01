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        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da sıcaklığın artışıyla denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sıcaklığın artışıyla denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti

        Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi. Denizin renginin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:37
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        Büyükçekmece'de denizin rengi değişti!
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        Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

        Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

        İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

        Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

        Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

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