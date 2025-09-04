İstanbul'da okul servislerine yüzde 50 zam talebi! Zam teklifi kabul edilirse güncel fiyatlar ne kadar olacak?
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servisi ücretlerine yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi. Zam talebi, Belediye Meclisi toplantısında görüşülecek. Peki, yüzde 50 zam talebi kabul olursa İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Yeni eğitim yılı öncesi, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servisi ücretlerine yüzde 50 zam yapılması yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Söz konusu zam talebi, Belediye Meclisi'nde görüşülecek. Peki, yüzde 50 zam talebi onaylanırsa İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar olacak?
İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERE YÜZDE 50 ZAM TALEBİ
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul sezonu öncesi servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 zam yapılması gerektiğini açıkladı. Servis ücretlerine en son Ocak ayında zam yapılmıştı.
İSTANBUL'DA ZAMLI SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yüzde 50 zam talebinin onaylanması halinde yakın mesafe ücretinin 2 bin 600 liradan, 3 bin 800 liraya çıkması bekleniyor.
ZAM TALEBİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK
Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini aktararak, Danıştay'ın UKOME'lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini anlattı.