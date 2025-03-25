İstanbul'da metro kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı
Giriş: 25.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:45
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." denildi.
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