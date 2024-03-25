İstanbul'da restoran hırsızı yakalandı

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İstanbul'da bazı restoranlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlatıldı. Polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın görüntüsüne ulaştı.

Görüntülerde suç ortağı ile birlikte müşteri gibi lokantalara giren hırsızın, arka masasında sandalyeye asılı mont ya da çantaların içinden para ve cep telefonu çaldığı görüldü. Soğukkanlılık içinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin daha sonra hesabı ödeyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.

2 SUÇ KAYDI ÇIKTI REKLAM Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalini belirlediği şüpheliyi Fatih'te düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Bulgaristan uyruklu şüpheli Stefan K.'nin (52) daha önceden de 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 5 Ocak 2024 tarihinde I.A.'nın 5 bin 100 dolarını, 13 Ocak 2024'te Zeytinburnu'nda İ.A.'nın bin 850 lira ve 150 eurosunu, aynı gün Beyoğlu'nda F.H.'nin 3 bin 800 lira para ve 450 eurosunu çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis olaylar sırasında şüphelinin yanında bulunan kişiyi arıyor.