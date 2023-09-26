Okul yolunda 'komşu servis' tehlikesi; İstanbul'da 2 bin korsan servis var

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Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ulaşım güvenliği de gündeme geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar İstanbul'da 2 bine yakın korsan servisin taşımacılık yaptığını belirterek, "Özellikle komşular, apartman görevlileri tarafından taşınan öğrenciler var. O kişinin niteliklerini bilmiyoruz. Aracı kullanırken gösterebileceği refleksleri bilmiyoruz" dedi.

DHA'da yer alan habere göre servis şoförleri 'komşu servis' adını verdikleri taşımacılık yapan kişilerin sayısının fazla olduğunu söylerken, bazı veliler fiyatlar nedeniyle çocuklarını kendileri almayı tercih ediyor.

Yeni eğitim öğretim hayatının başlamasıyla, İstanbul'da okul servisi tarifesi de 0-1 kilometre arasında bin 300 lira olarak belirlendi. Bu fiyata ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel de eklendiğinde velilerin ödemesi gereken ücret aylık bin 700 liraları bulabiliyor. Mesafe uzadıkça artan ücret de korsan taşımacılığı beraberinde getiriyor. Tahditli plakası olmayanlar neredeyse yarı fiyatına taşımacılık yaparken, aynı plakada iki farklı servisi çalıştıranlar, çocuklarını birden fazla çocukla birlikte komşularının aracına emanet edenler de var. İstanbul'da yaklaşık 20 bin servisin okul taşımacılığı ve 2 bine yakın servisin korsan taşımacılık yaptığını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, korsan servislerin güvenli olmadığı uyarısında bulundu. Servis şoförleri de korsan servisten çok komşu servisleri gördüklerini belirtti. Öte yandan, öğrencilerin komşu servis içinde taşınma görüntüleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. REKLAM

L PLAKALI SERVİSLERLE TAŞIMACILIK YAPILABİLİYOR İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın güvenliği için bir mücadele içindeyiz. İstanbul'da korsan taşımacılık konusu gerçekten bir sorun. Çünkü korsan taşımacılar güvenilir bir taşımacılık yapmıyor. İstanbul'da bir plaka tahditi var. 34 LAA 001, 34 LZZ 999 kombinasyonu tahditli servis plakasıyla ancak okul ve personel taşımacılığı yapılıyor. Bu plakalı araçlar odaya kayıtlı, takip edilebilir, belediye tarafından bilinen araçlar. Bu plakalı araçların şoförleri sistem tarafından kontrol edilebiliyor çünkü korsan servislerin kim olduğunu ne belediye, ne emniyet, ne bakanlık ne de biz, kimse bilmiyor. Sağlık raporu, psiko teknik muayenesi, alkol ve uyuşturucu testi, bunun yanında sabıka kayıtları, diğer bütün evrakları sisteme girilmek suretiyle ancak bu plakalı araçlarda taşımacılık yapabiliyorlar" dedi.

KORSAN TAŞIMACILIKTA KOMŞU SERVİS VE İKİZ PLAKA RİSKİ Sınar, "İkinci tehlike de binanızda bir komşunuz kendi çocuğunu okula götürürken, 4-5 öğrenciyi daha biraz daha ucuz götüreyim diye apartmandan çocukları topluyor ya da bir apartman görevlisinin oğlu 4-5 öğrenciyi okullara götürüyor, getiriyor. Bu da ayrı bir tehlike. O kişinin niteliklerini bilmiyoruz. Aracı kullanırken gösterebileceği refleksleri bilmiyoruz. Okul servis aracı olmanın niteliği var. Dur levhası, otomatik kapı, rehber personel bunlar çok önemli unsurlar. Bu araçların büyük bir şekilde ekonomik vergi kaybına yol açmaları söz konusu. İkiz plaka da şöyle bir tehlike, aynı plakayı kopyalıyor, benzer bir araca o plakayı koyuyorlar. Denetimlerde araç şasi numarası kontrol edilmediği için ruhsatta aynı marka model araç gibi gözüküyor. Ancak ihbar olduğu ya da çok detaylı bir inceleme yapıldığı takdirde ortaya çıkıyor" diye konuştu. REKLAM "2 BİNE YAKIN KORSAN SERVİS TAŞIMACILIK YAPIYOR" Sınar, "İstanbul'da 59 bin tahditli plakalı okul ve personel aracı var. Geçen senenin verilerine göre, bu sene de benzer rakamlar, 20 bine yakın okul servisi öğrenci taşımacılığı yapıyor. Komşu servisleriyle birlikte yüzde 10 desek, 2 bine yakın korsan servis İstanbul'da taşımacılık yapıyor demektir. Veliler mutlaka kayıtlı, şoförlerin belgesinin olduğu güvenlikli araçları tercih etsinler. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız, göz bebeklerimiz. Ne yazık ki İstanbul'un en çok Sultanbeyli, Tuzla, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik gibi ilçelerinde daha çok korsan servisleri görüyoruz. Biz devlet okullarında uygulanan tarifenin çok yüksek olduğunu düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Korsan taşımacılık yapanlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ifade eden Sınar, "Özellikle komşular, apartman görevlileri tarafından taşınan öğrenciler var, plakası kayıtlı olmayan araçlar var. Bunları sık sık görüyoruz, bize bildiriyorlar. Biz de bunları emniyet güçlerimize bildiriyoruz. Korsan yasası var, burada 60 gün araç bağlanıyor, 20 bin 340 lira da para cezası var" uyarısında bulundu. "ARABALARDA TIKA BASA ÇOCUK GETİRİYORLAR" 25 yıldır servis şoförlüğü yapan Allahverdi Karaca, "Bir güven meselesi ortaya çıkıyor. Yıllardan beri mücadelemiz bu yüzdendi, hala da devam ediyor. Burada bir yerden esnafın ekmeğine engel oluyorlar. Bizim 100 lira dediğimiz yere o adam gidiyor 50 lira diyor. Bu da piyasada olumsuzluk uyandırıyor" ifadelerini kullandı. Abdullah Acarer, "Korsan servis çok fazla var. Bunların önüne geçilip onların ortadan kaldırılması lazım. 2000'li yıllarda velilerimden bir tanesi korsan servis yapmaya başladı. Aracını kaza yapıp duvara vurdu, ondan sonra da benden aldığı öğrencilerin hepsi geri geldi" diye konuştu. Servis şoförü Süleyman İla da, "Buraya korsan servis olarak gelen yok ama veli veya bina görevlileri uygunsuz şekilde küçük arabalarla tıka basa çocuk getiriyorlar. Bunlar güvenlik açısından çok sıkıntı. Güvenlikten ziyade bizim ekmeğimize de bunların zararı oluyor. Fiyat bin 500-2 bin lirayken bunlar bin liraya getirebiliyor" dedi.

"KORSAN RİSKİ ÇOK YÜKSEK" Veli Şükrü Karapınar, "Fiyatlar arttı bu da bütçemizi zorluyor. Bazen eşim alıyor, bazen de ben alıyorum. Çocuğumu güvenden dolayı öyle servislere emanet etmem. Kendi çocuğuyla olursa bırakabilirim ama başka çocuklarla birlikte alınmasını istemem" dedi. Veli Naciye Soybakır, "Ben çocuklarımı kendim almak istiyorum. Kimseye emanet etmem, velilerimizle de sürekli konuşuyoruz. Servis ücretleri zaten çok pahalı. Korsan riski de çok yüksek" dedi.

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