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İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da Cuma gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan karın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

23.01.2022 - 06:53 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu
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İHA

İstanbul'da gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Birçok ilçede lapa lapa yağan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve gece saatlerinde, karın sağanak şekilde yağacağı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunulmuştu.

İSTANBULLULAR GÜNE BEYAZ ÖRTÜ İLE UYANDI

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran yağısı mega kenti beyaza bürüdü. Beylikdüzü’nde devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağısı İstanbul’u adeta beyaza büründü. Beylikdüzü’nde devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Karla kaplı yollarda vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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