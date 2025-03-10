İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
Hava sıcaklığının mesai sonrası 17 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.35'te trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde ve Haliç Köprüsü girişinin her iki istikametindeki trafik dikkatleri çekti.
Akşam saatlerinde 17 derece olarak ölçülen hava sıcaklığıyla birlikte gözlenen artışta yoğunluk haritası kırmızıya döndü.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.35'te megakentte trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.