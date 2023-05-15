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İstanbul'da Şile ve Çatalca'da sandık sonuçlarına itiraz

İstanbul'un Şile ve Çatalca ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. İlçe seçim kurulları parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak

Giriş: 15.05.2023 - 03:17 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da iki ilçede sandık sonuçlarına itiraz edildi
İstanbul'da iki ilçede sandık sonuçlarına itiraz
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AA

İstanbul'un Şile ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti.

AA'nın haberine göre, İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

ÇATALCA'DA 13 SANDIĞA İTİRAZ

Çatalca ilçesinde AK Parti ve CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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