İstanbul'da iki ilçede sandık sonuçlarına itiraz

İstanbul'un Şile ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti.

AA'nın haberine göre, İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

Çatalca ilçesinde AK Parti ve CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/genel-secim

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