Son dakika! İstanbul'da iki hastane daha hizmete girecek - Haber

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İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış töreni saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

II. Abdülhamid döneminde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

İETT'DEN PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ İÇİN YENİ HAT

İETT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için yeni ulaşım hattını, 1 Haziran Pazartesi günü hizmete alacak.

İETT'den yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı içinde açılacak olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı." bilgisi verildi.

Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği kaydedildi.

SON HAZIRLIKLAR YAPILDI

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışa haızır hale getirildi. Hastane inşaatında çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Korona virüs önlemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yapılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı "Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi" yapımı tamamlandı. Açılış öncesi son rötuşların yapıldığı hastanede çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Son olarak çevre düzenlemesi yapılan "Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi" inşaatında, giriş bariyerleri ve bekçi kulübeleri yerleştirildi. Ayrıca işçiler tarafından yollar araçlarla süpürülerek, su ile yıkandı.