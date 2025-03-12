İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü öldü
Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı
AA'nın haberine göre, Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan İETT otobüsü, yol üzerindeki ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak (58) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Budak (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İETT şoförünün de hafif yaralandığı kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Yol trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.