Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü öldü

        Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AA'nın haberine göre, Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan İETT otobüsü, yol üzerindeki ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak (58) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Budak (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İETT şoförünün de hafif yaralandığı kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

        Yol trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        'Kurda atak beklemiyorum'
        'Kurda atak beklemiyorum'
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Habertürk Anasayfa