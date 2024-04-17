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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı - Güncel haberler

        İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

        İstanbul'da polis ekiplerince kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:40 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:40
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        İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
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        Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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