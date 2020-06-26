İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle E-5 Karayolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu, yüzde 60'lara kadar ulaştı.