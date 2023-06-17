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İstanbul'da gece saatleri boyunca sağanak etkili oldu

İstanbul genelinde gece boyu aralıklarla görülen gök gürültülü sağanak yağış, sabah saatlerine kadar etkili oldu

Giriş: 17.06.2023 - 06:56 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da gece saatleri boyunca sağanak etkili oldu
İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu
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AA

İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü. Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

AA'nın haberine göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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