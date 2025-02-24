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        İstanbul'un iki ilçesinde denizanası yoğunluğu

        İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyi denizanasıyla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:29
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        İstanbul'da denizanası yoğunluğu
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        İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

        Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen Nasuh Çalışkan, yaptığı açıklamada, 2 aydır aynı bölgeye balık tutmak için geldiğini, suda kirlilik, müsilaj ve denizanaları gördüğünü anlattı.

        Balık tutmakta zorlandıklarını belirten Çalışkan, "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz" dedi.

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