İstanbul'da silahlı soygunu durduran cümle!

Görevli durumu arkadaşlarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra vezneye yaklaştığı, daha sonra da silahını doğrulttuğu görülüyor.