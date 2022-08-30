İstanbul'da Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

Törende, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Taksim'de düzenlenen tören sonrası İstanbul Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti.