İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, ilimiz genelinde faaliyette bulunan ve kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma, mala zarar verme suçları başta olmak üzere muhtelif suçları işlemeye matuf organize suç örgütlerinin mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak tarihinden itibaren günümüze kadar 906 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 700'ü tutuklanmış, 180'i adli kontrol şartıyla, 26'sı emniyet biriminden serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, soruşturmaların kararlılık ve titizlikle devam edeceği vurgulandı.