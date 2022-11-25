İstanbul'da bitmeyen kavga! Levye ve yumruklarla saldırdılar

DHA

Bakırköy D-100'de 4 kişi, trafikte yol verme tartışması yaşadıkları sürücüye levye, tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde, D-100 Karayolu üzerinde İncirli mevkiinde yaşadı. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Yolda yaşanan tartışma sonrası hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önüne kırarak araçtan indi. Hafif ticari araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne levye, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. İçlerinde birinin engel olmasıyla hafif ticari araca binen kişiler uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA Yaşanan tüm bu anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun otomobilin içinde bulunan kişiye saldırdığı, içeriden birisinde levye olduğu, diğerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduğu, ardından uzaklaştığı görülüyor.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR Esenler'de taksi şoförü ile otomobilin içindekiler yol verme meselesi yüzünden birbirlerine girdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Sürücüler daha sonra araçlarından inerek bir anda kavgaya tutuştu. Otomobilin içerisinde bulunan kişiler de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı