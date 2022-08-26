İstanbul'da dolu yağışı zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı.
Fotoğraf: AA
İŞYERLERİNE SU BASTI
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de yaşanan şiddetli dolu yağışında caddeler bir anda göle döndü. Sel baskınlıların yaşandığı ilçede bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.
DOLU UYARISI
Marmara’nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir’in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Foto: İHA
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Kentte, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özyılmaz Sokak'taki bazı apartmanların giriş katları ile iş yerlerini su bastı. Çamlıca Mahallesi Öner Sokak'ta ise su birintisi oluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, sokakta biriken suyu tahliye çalışması başlatırken, Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta işçileri taşıyan servis midibüsü, yol çalışması için yola dökülen dolgu malzemesine saplandı. Arka tekerleri dolgu malzemesine gömülen midibüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte son 2 günde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 7,8 kilo yağış düştü. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada, yağışlara karşı dikkatli olunması istenerek, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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