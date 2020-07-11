Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan ile Kırıkkale'nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "riskli alan" ilan edildiği belirtildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi sınırlarında yer alan alanın da "yenileme alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük ve Zeytinli mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların imar planında 30 metrelik yolda kalan kısımları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.