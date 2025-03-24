İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerde 123 polisin yaralandığını, 19-23 Mart tarihleri arasında toplam 1133 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19-23 Mart tarihleri arasında yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

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"Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’’ (2911 Sayılı Kanun)

Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.

Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez❗️

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz." 71 KİŞİ GÖZALTINDA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 şüpheli gözaltına alındı AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi. REKLAM Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.