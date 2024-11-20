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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 6 katlı binada panik! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 6 katlı binada panik!

        İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı bir binanın kolonlarında çatlama meydana geldi. Paniğe yol açan olayda binadakilerin tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:15
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        İstanbul'da 6 katlı binada panik!
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        Küçükçekmece'de kolonları çatlayan 6 katlı bina, risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

        AA'da yer alan habere göre binanın bodrum katında 17 Kasım'da kolonların çatlaması üzerine bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekiplerin bugün yaptığı inceleme sonucu binanın risk oluşturduğu yönünde rapor tutuldu. Bunun üzerine apartman sakinleri 24 yıllık binadan tahliye edildi.

        Apartman sakinlerinden İhsan Güven, binanın risk oluşturduğunu daha önce de yetkililere bildirdiklerini söyledi.

        Marmara Bölgesi'nde 1999'da meydana gelen depremden sonra binada ölçüm yapıldığını, apartmana sağlam raporu verildiğini ifade eden Güven, "17 Kasım Pazar günü sabah kolonların çatladığı haberini aldık. Yetkililere bildirdik. Bugün ölçüm yapıldıktan sonra tahliye edileceği söylendi. Biz de evi boşalttık." dedi.

        Apartman sakinleri nakliye araçlarının asansör sistemi aracılığıyla eşyalarını taşımaya başladı.

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