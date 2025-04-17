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        Haberler Kültür-Sanat İstanbul'da 4. CI Bloom kapılarını açtı

        İstanbul'da 4. CI Bloom kapılarını açtı

        Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:37
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        CI Bloom kapılarını açtı
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        Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen CI Bloom çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı

        Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuarın dördüncü yaşında güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, "CI Bloom'u 4 yıl önce baharı karşılama ve pandemiyi geride bırakma fikriyle başlatmıştık. Şimdi baharı yine güçlü şekilde karşılıyoruz" dedi.

        Başlangıçtan bu yana genç galerilere odaklanmayı bir misyon olarak belirlediklerini dile getiren Güreli, "İstanbul dışından özellikle genç galerileri ve sanat inisiyatiflerini buraya davet ediyoruz. Mesela Diyarbakır'dan bir galerimiz, bir de sanat inisiyatifimiz var. İkisi de bu sene CI Bloom'un içinde. Bu çok sevindirici, Gaziantep, Kars, Adana ve Kayseri'den de galeriler gelsin. Türkiye'nin bütün şehirlerine sanat ve kültürün daha fazla gitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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        "MÜZAYEDEYLE GALERİ VE SANATÇILARA DAHA FAZLA SATIŞ İMKANI SUNULDU"

        Güreli, fuarla eş zamanlı olarak Artwide ile müzayede başlattıklarına işaret ederek, "CI Bloom'a katılan 25 galerinin sanatçılarının içinde yer aldığı ama burada fiziki ortamda sergilenen eserler değil, aynı sanatçıların başka eserlerinin satıldığı bir müzayede, yani aslında fuarın kardeşi. Aynı galerilere ve sanatçılara daha fazla satış imkanı sunuldu. Yeni müzayede açmak yerine fuarın, galerilerin ve sanatçıların dünyaya açılarak daha fazla gelir elde eder hale gelmesini istedik" diye konuştu.

        Artwide yetkilileriyle İsviçre'deki fuarda görüştüklerinde müzayede fikrine karar verdiklerini aktaran Güreli, şunları kaydetti:

        "Sanat fuarları biraz zorlanılan bir döneme girdi. Dünyada sanat fuarlarının satışlarında yüzde 12 kadar düşme var. Bu tekrar çıkacaktır. Her zaman iner ve çıkar ama bu ortamda fuara katılan galeri ve sanatçılara yeni kan ve satış ortamı olsun istedik. Artwide, bu müzayedenin bilgisini yaklaşık 13-14 bin yabancı koleksiyonere gönderdi. Biz de yurt dışı listemizdeki yaklaşık 7-8 bin, Türkiye içinde ise 6 bin koleksiyonere ilettik. Geçen cumartesi bunun ön izlemesi ve kayıtları yapılmıştı, bugün de saat 12.00'de açıldı. Fuarla aynı tarih ve saatlerde olacak, 20 Nisan akşamı da bitecek."

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        Güreli, Contemporary Istanbul'un 20. edisyonunun 24-28 Eylül'de yapılacağının altını çizerek, "Çok heyecanlı işler olacak, CI Bloom'un üç misli fuar olarak 75 galerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Tersane İstanbul'da biraz daha genişleyerek yerimizi alacağız. Yeni mekan içinde üçüncü salonu açıyoruz. İstanbul'da herkesin deniz yoluyla sanata ulaşımını, tersaneye deniz yoluyla gelinmesini sağlayacağız. Bu sene çok daha güçlü sağlayacağız. Şehir trafiğine uğramadan Tersane İstanbul'a buyurun diyoruz" görüşünü paylaştı.

        FUAR HAKKINDA

        Genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI Bloom, bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir'den katılan 4 genç galerinin de aralarında bulunduğu 25 galeri ile üçü İstanbul'dan, biri Diyarbakır'dan 4 sanat inisiyatifinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Yükseköğretim öğrencileri tarafından 17-18 Nisan'da 18.00-20.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edebilecek fuarda, 263 sanatçının 520 eseri yer alıyor.

        Ziyaret etme imkanı bulamayan yerli ve yabancı sanatseverlerin doğrudan erişim sağlayabileceği müzayede şeklindeki platforma, "www.artwide.com" adresinden fuarla eş zamanlı olarak ulaşılabiliyor.

        Fuar, Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye partnerliğinde, Pernod Ricard Türkiye'nin co-partnerliğinde, THY'nin işbirliği ve TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) desteğiyle gerçekleştiriliyor.

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        #CI Bloom
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