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İstanbul'da 28 Mart baraj doluluk oranları İSKİ tablosu

İstanbul baraj doluluk oranları dün gece yarısı itibariyle il genelinde başlayan yağışlarla birlikte merak edilmeye başladı. İSKİ 28 Mart baraj doluluk oranı verilerine haberimizde yer verdik. İşte 28 Mart İSKİ baraj doluluk oranı rakamları...

Giriş: 28.03.2023 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 28 Mart baraj doluluk oranları İSKİ tablosu: Yükseliş başladı!
HABERTURK.COM

Kış aylarında beklenen yağışların oransal olarak azlığı ve buna bağlı olarak İstanbul baraj doluluk oranlarında düşüş yakından izleniyor. Dün gece yarısı İstanbul il genelinde başlayan yağışla birlikte İstanbul'da barajların doluluk oranı merak ediliyor.

İstanbul baraj doluluk oranları bir haftada yüzde 0.7 oranında arttı. Bugün ise İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 0.16 oranında artış gösterdi.

İl geneli İstanbul baraj doluluk oranı ise 28 Mart İSKİ verilerine göre yüzde 37.33 oranında kaydedildi.

Geçen yılın verilere göre Mart aynının son haftasında baraj doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde kaydedilmişti.

İŞTE İSKİ BARAJ DOLUK ORANI GRAFİĞİ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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