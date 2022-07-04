İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

29. İstanbul Caz Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 5 Temmuz'da Dianne Reeves, 6 Temmuz'da 'Koyu Antoloji'siyle Teoman ve ardından 7 Temmuz'da Melody Gardot ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki Yom konserleriyle bu seneki yolculuğunu tamamlıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 25 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali, 13 günlük maratonun son haftasına giriyor. Unutulmaz anlarla dolu konserlerle geçen ilk haftanın ardından festival, caz ve güncel müziğin yıldız isimleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Dianne Reeves

Festival son haftasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda art arda üç muhteşem konsere ev sahipliği yapıyor. Festival sahnesi 5 Temmuz Salı akşamı caz müziğin en önemli seslerinden Grammy ödüllü Dianne Reeves’i ağırlayacak. Konsere 2013’te İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Caz Günü’nde Dianne Reeves’le aynı sahnede buluşan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de konuk sanatçı olarak katılacak.

Melody Gardot

6 Temmuz Çarşamba akşamı Türk rock müziğinin efsanelerinden Teoman, en koyu şarkılarını en koyu düzenlemeleriyle söylediği Koyu Antoloji projesinin bu yılki tek konserini festival izleyicisi için verecek. Festivalin kapanışını 7 Temmuz Perşembe akşamı Melody Gardot yapacak. Puslu alto sesiyle dinleyicileri dingin bir yolculuğa çıkaracak Melody Gardot'dan önce festival programında farklı coğrafyaların müziğine klarnetiyle hayat veren Yom var.

Yom

İstanbul Caz Festivali biletleri passo.com.tr’den ve İKSV ana gişeden satın alınabilir. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserleri için sınırlı sayıda sahne önü bileti de satışa çıkarıldı, hayranı olduğu sanatçıları en önden izlemek isteyenlere duyurulur.