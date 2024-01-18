İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi

Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” ve “Karneni Getir Aqua’da Kay” isimli iki güzel etkinlikle, çocuklara sömestir tatilinde hem yorgunluklarını atma ve hem de unutulmaz anlar yaşama fırsatı sunacak.

10 GÜN SÜRECEK, HER GÜN 4 SEANS

Silivri Kapı Buz Pisti’ndeki Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinin ilki 22-26 Ocak, ikincisiyse 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

6-17 yaş grubu çocuklarının katılacağı etkinlikte seanslar saat 09.45’te başlayıp, 13.45’te sona erecek. Her gün 4 seans yapılacak. Böylece çocuklar, toplam 10 gün sürecek etkinlikte, buz pateni keyfini doyasıya tadacak.

HOKEY, BASKETBOL VE LANGIRT DA VAR!

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Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinde, resim boyama alanının yanı sıra Air Hokey Masası, Basketbol Oyun Masası ve Langırt Masası ile çocuklara ayrı aktiviteler yapma olanağı da sunulacak. Yine çocuklar, alana konulacak olan hatıra fotoğrafı çekim platformunda bu günlerini ölümsüzleştirebilecek.

KIŞ ORTASINDA SU EĞLENCESİ!

Spor İstanbul’un bir diğer etkinliği olan ve toplam 8 gün sürecek Karneni Getir Aqua’da Kay ise Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek. Çocukların kış ortasında suda eğlenebilecekleri etkinliğin ilki 22–26 Ocak, ikincisi de 29 Ocak–02 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

9-13 yaş grubu çocuklarının katılabileceği suda kayma etkinliği, her gün üç seans olacak şekilde, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Karneni Getir Aqua’da Kay etkinliği alanında da hatıra amaçlı fotoğraf çekim platformu bulunacak.

ONLİNE KAYITLAR YARIN BAŞLIYOR

Karneni Getir Buzda Kay ve Karneni Getir Aqua’da Kay etkinlikleri kontenjanlarla sınırlı. Kayıtlar yarın; yani 19 Ocak Cuma günü başlıyor. Etkinliklere katılmak isteyen çocukların https://online.spor.istanbul/ web adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

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KARNENİ GETİR BUZDA KAY

Yer: Silivrikapı Buz Pisti (Sümbül Efendi Mahallesi, Hisaraltı Cd. No: 19/Fatih)

Tarih: 22 Ocak – 26 Ocak

29 Ocak – 02 Şubat

Saatler: 09.15-13.45 (Günde 4 seans, toplam 10 gün sürecek)

Yaş Aralığı: 6-17

KARNENİ GETİR AQUA’DA KAY

Yer: Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi: (Şehit Kamil Balkan Cd. Adapark Yanı/Bayramyaşa)

Tarih: 22 Ocak – 26 Ocak

29 Ocak – 02 Şubat

Saatler: 11.00-16.00 (Günde 3 seans, toplam 8 gün sürecek)

Yaş Aralığı: 9-13