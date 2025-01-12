İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen ancak maddi olarak zorluk çeken yeni evlenecek çiftlere verdiği 15 bin TL'lik desteği 30 bin TL'ye yükseltti. Peki, İBB evlilik desteği almak için şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar..