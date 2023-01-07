İstanbul Boğazı'nda yine o manzara!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi Sarayı, Çengelköy, Kuleli Askeri Lisesi ve Vaniköy semti, yıllardır İstanbulluların hafızalarında kanalizasyon ve atık suların Boğaz'a döküldüğü yerler olarak kaldı. Boğaz'ın yaklaşık 4 kilometrelik bu sahil bandında kirlilik ve kötü, çevre halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri de rahatsız etti.
Söz konusu sahil şeridi Boğaz'ın en gözde yerlerinden. Yıllarca süren bu kötü koku ve çirkinliğin yanı sıra insan sağlığını da tehdit eden bu durum, geçen yıl ağustos ayında hizmete giren İstavroz Atık Su Tüneli son buldu. Tünel ile uzun yıllar Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce mahallelerinin İstavroz Deresi'nden İstanbul Boğazı'na akan atık suları artık Küçüksu atıksu arıtma tesisine iletiliyor.
BOĞAZ'A AKIYOR
Turistlerin, kent sakinlerinin uğrak yerlerinden olan Megakent'in bu ünlü sahil kesiminde çevre normale döndü derken, HT Yerel Haberler Hattı'na gelen bir mesajla kâbus yeniden göründü. Üstelik tanıdık bir noktadan. Beylerbeyi ve Vaniköy Mahallesi arasından Boğaz'a kanalizasyonun aktığı o 4 noktadan biri olan Kuleli Caddesi üzerindeki Kuleli Askeri Lisesi önü.
"KİRLİLİK VE KOKU RAHATSIZ EDİYOR"
Sahilde yürüyüşe geçen bir vatandaş, dün öğle saatlerinde gördüğü manzara karşısında hemen cep telefonunu çıkarıp, İstanbulluların unutmak istediği o görüntüyü kayda aldı. Eskinin utandıran günlerine dönmek istemediklerini söyleyen çevre sakini, İstanbul Boğazı gibi eşsiz bir güzelliğin bu manzarayı hak etmediğini, kokunun da kendilerini rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi:
"BU ALTYAPI SORUNUYLA BİR AN ÖNCE İLGİLENİLMELİ"
"Aynı yerde yaklaşık bir iki ay önce de aynı manzaraya tanık olmuştum maalesef. İnsanı hayrete düşüren bir durum. Bu muhteşem yerden Boğaz'a atık su akıyor. Yetkililer buradaki altyapı sorunuyla bir an önce ilgilenmeli. Bu görüntü yakışmıyor" dedi.