Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'nda yine o manzara!

Kâbus geri mi döndü? İstanbul Boğazı'nda yine o manzara!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Beylerbeyi ve Vaniköy Mahallesi arasından Boğaz'a kanalizasyonun aktığı 4 noktayı İstanbullular hatırlar. Megakent'in gözde yerlerinden olan sahil bandı geçen yıl hizmete giren İstavroz Atık Su Tüneli ile normale döndü. Ancak bir vatandaşın dün aynı bölgede çekip, HT Yerel Haberler Hattı'na ulaştırdığı görüntü ile kâbus yeniden ortaya çıktı. Üstelik bu nokta tanıdık bir yer. Turistlerin, kent sakinlerinin uğrak yerlerinden Kuleli Askeri Lisesi önü. İstanbulluların unutmak istediği 4 noktadan biri olan bu yerde yine kanalizasyon Boğaz'a akarken, vatandaşlar kötü kokudan da rahatsız olduklarını belirtiyor

Giriş: 07.01.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda yine o manzara!
İstanbul Boğazı'nda yine o manzara!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi Sarayı, Çengelköy, Kuleli Askeri Lisesi ve Vaniköy semti, yıllardır İstanbulluların hafızalarında kanalizasyon ve atık suların Boğaz'a döküldüğü yerler olarak kaldı. Boğaz'ın yaklaşık 4 kilometrelik bu sahil bandında kirlilik ve kötü, çevre halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri de rahatsız etti.

Söz konusu sahil şeridi Boğaz'ın en gözde yerlerinden. Yıllarca süren bu kötü koku ve çirkinliğin yanı sıra insan sağlığını da tehdit eden bu durum, geçen yıl ağustos ayında hizmete giren İstavroz Atık Su Tüneli son buldu. Tünel ile uzun yıllar Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce mahallelerinin İstavroz Deresi'nden İstanbul Boğazı'na akan atık suları artık Küçüksu atıksu arıtma tesisine iletiliyor.

BOĞAZ'A AKIYOR

Turistlerin, kent sakinlerinin uğrak yerlerinden olan Megakent'in bu ünlü sahil kesiminde çevre normale döndü derken, HT Yerel Haberler Hattı'na gelen bir mesajla kâbus yeniden göründü. Üstelik tanıdık bir noktadan. Beylerbeyi ve Vaniköy Mahallesi arasından Boğaz'a kanalizasyonun aktığı o 4 noktadan biri olan Kuleli Caddesi üzerindeki Kuleli Askeri Lisesi önü.

"KİRLİLİK VE KOKU RAHATSIZ EDİYOR"

Sahilde yürüyüşe geçen bir vatandaş, dün öğle saatlerinde gördüğü manzara karşısında hemen cep telefonunu çıkarıp, İstanbulluların unutmak istediği o görüntüyü kayda aldı. Eskinin utandıran günlerine dönmek istemediklerini söyleyen çevre sakini, İstanbul Boğazı gibi eşsiz bir güzelliğin bu manzarayı hak etmediğini, kokunun da kendilerini rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi:

"BU ALTYAPI SORUNUYLA BİR AN ÖNCE İLGİLENİLMELİ"

"Aynı yerde yaklaşık bir iki ay önce de aynı manzaraya tanık olmuştum maalesef. İnsanı hayrete düşüren bir durum. Bu muhteşem yerden Boğaz'a atık su akıyor. Yetkililer buradaki altyapı sorunuyla bir an önce ilgilenmeli. Bu görüntü yakışmıyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz!
Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz!
Kitap okuma alışkanlığı için müdürden sıra dışı uygulama
Kitap okuma alışkanlığı için müdürden sıra dışı uygulama
Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
Mersin'de her ay bir spor branşı tanıtılacak
Mersin'de her ay bir spor branşı tanıtılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.