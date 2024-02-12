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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Beykoz'da yaşandı! Otoyoldaki yol verme tartışmasında aniden orta şeritte durdu! - Güncel haberler

        Trafiği altüst etti! Otoyoldaki yol verme tartışmasında aniden orta şeritte durdu

        İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu'nda akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Olayda iki araç arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerden biri ise arkasından gelen aracın geçişini engellemek için orta şeritte aniden durdu. Akılalmaz anlarda trafik altüst oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:21
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        Otoyoldaki yol verme tartışmasında aniden orta şeritte durdu!
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        Beykoz'da TEM Otoyolunda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre Trafikte orta şeritte duran sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücünün geçmesi için yol vermedi. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

        Olay, 9 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.

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        İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri seyir halindeyken bir anda orta şeritte durdu ve arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermeyerek geçmesini engelledi. Diğer sürücüler de bir süre akan trafikte orta şeritte kaldı. Tartışan sürücüler hareket ettikten sonra da otomobillerini birbirlerinin üzerine sürdü.

        ORTA ŞERİTTE DURUP BİRBİRLERİNE YOL VERMEDİLER

        İki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları trafikte kalan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışmaya karışan otomobil sürücüsü, diğer araçları da tehlikeye atarak orta şeritte durdu. Tartıştığı sürücünün geçişini engellemeye çalıştı. Yol kavgası yapan iki sürücü nedeniyle diğer sürücülerde orta şeritte kaldı. Bir süre orta şeritte kalan sürücüler hareket ettikten sonra yine birbirilerine yol vermemeye çalıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile kaydedildi.

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