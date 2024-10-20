İstanbul barajlarından kötü haber! 20 Ekim 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul barajlarında durum giderek kritik bir hal alıyor. İSKİ tarafından açıklanan son duruma göre; genel doluluk oranı yüzde 33,77'ye kadar düştü. Bazı barajlarda su seviyesi yüzde 10'un altına kadar geriledi. İşte, 20 Ekim 2024 İstanbul barajlarında son durum...
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İstanbul barajları her gün biraz daha kuruyor. 20 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33,77'ye kadar indi. Kentte günlük su tüketimi, 7 Ekim itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. İşte, İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları...
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20 EKİM İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NEDİR?
İşte, İstanbul barajlarının doluluk oranları;
Ömerli: Yüzde 27.16
Darlık: Yüzde 37.39
Elmalı: Yüzde 54.9
Terkos: Yüzde 47.65
Alibeyköy: Yüzde 6.69
Büyükçekmece: Yüzde 36.33
Sazlıdere: Yüzde 45.47
Istrancalar: Yüzde 26.82
Kazandere: Yüzde 3.39
Papuçdere: Yüzde 12.74
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SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
8 Ekim 2014 - yüzde 22,15
8 Ekim 2015 - yüzde 67,27
8 Ekim 2016 - yüzde 43,53
8 Ekim 2017 - yüzde 55,01
8 Ekim 2018 - yüzde 54,19
8 Ekim 2019 - yüzde 47,29
8 Ekim 2020 - yüzde 34,73
8 Ekim 2021 - yüzde 49,12
8 Ekim 2022 - yüzde 46,37
8 Ekim 2023 - yüzde 23,01
8 Ekim 2024 yüzde 36,48 (9 Ekim'de 36,22.)
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ALİBEYKÖY BARAJI'NDA TARİHİ YAPI ORTAYA ÇIKTI
Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle Mimar Sinan'ın eseri olan Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Ayrıca kuruyan yerlerde araçla geçişleri dolayısıyla bu yerlerde lastik izlerinin olduğu görüldü.