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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum: 21 Eylül 2024 İstanbul'daki hangi baraj yüzde kaç dolu?

        İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir? Hangi baraj yüzde kaç dolu?

        Barajlardaki düşme hızı durmuyor. İSKİ, İstanbul'da genel doluluk oranının yüzde 40,70 olarak açıkladı. Hatta Kazandere Barajı'nda seviye yüzde 7.45'e kadar geriledi! İşte, 21 Eylül İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:43
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        • 1

          Yaz mevsimiyle başlayan barajlardaki düşüş devam ediyor. İSKİ, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 40,70'e kadar gerilediğini açıkladı. Öte yandan; yanlış su kullanımı ve buharlaşma gibi durumlarda barajları olumsuz etkiliyor. İşte, 21 Eylül İstanbul barajlarındaki son durum...

        • 2

          16 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

          Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

          Ömerli Barajı yüzde 34.88

          Darlık Barajı yüzde 45.69

          Elmalı Barajı yüzde 57.08

          Terkos Barajı yüzde 56.53

          Alibey Barajı yüzde 8.85

        • 3

          Büyükçekmece Gölü yüzde 41,66

          Sazlıdere Barajı yüzde 48.33

          Istrancalar Barajı ise yüzde 38.66

          Kazandere Barajı yüzde 7.45

          Papuçdere yüzde 23.16

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