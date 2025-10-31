İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 31 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı
Yağışların ardından güncel baraj doluluk oranının değişip değişmediği merak konusu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Peki, 31 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Açıklanan son verilere göre 30 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 23.06 olarak paylaşıldı. Peki bugün baraj doluluk oranı kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı kaç?
İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Açıklanan son verilere göre 31 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 22,96 olarak paylaşıldı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %17,63
Darlık Barajı: %35,04
Elmalı Barajı: %53,59
Terkos Barajı: %26,51
Alibey Barajı: %11,69
Büyükçekmece Barajı: %27,03
Sazlıdere Barajı: %24,45
