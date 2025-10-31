Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 31 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 31 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı

        Yağışların ardından güncel baraj doluluk oranının değişip değişmediği merak konusu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Peki, 31 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Açıklanan son verilere göre 30 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 23.06 olarak paylaşıldı. Peki bugün baraj doluluk oranı kaç oldu?

        • 2

          İSKİ baraj doluluk oranı kaç?

          İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Açıklanan son verilere göre 31 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 22,96 olarak paylaşıldı.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

          Ömerli Barajı: %17,63

          Darlık Barajı: %35,04

        • 3

          Elmalı Barajı: %53,59

          Terkos Barajı: %26,51

          Alibey Barajı: %11,69

          Büyükçekmece Barajı: %27,03

          Sazlıdere Barajı: %24,45

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Habertürk Anasayfa