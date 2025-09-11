Habertürk
        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 11 Eylül İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 11 Eylül İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere olmak üzere 10 barajdaki doluluk oranı merak konusu oldu. İşte, 11 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı verisi

        Giriş: 11.09.2025 - 09:37 Güncelleme: 11.09.2025 - 09:37
        • 1

          İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki su seviyesi merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında barajlardaki doluluk oranı değişiyor. Peki, 11 Eylül baraj doluluk oranı kaç oldu?

        • 2

          İSKİ BARAJLARDA SON DURUM (11 EYLÜL)

          Ömerli: % 30,49

          Darlık: % 49,73

          Elmalı: % 57,71

          Terkos: % 42,29

          Alibey: % 22,02

        • 3

          Büyükçekmece: % 38,95

          Sazlıdere: % 35,86

          Istrancalar: % 20,38

          Kazandere: % 12,9

          Pabuçdere: % 26,6

          İstanbul'daki 10 barajın toplamındaki su oranı yüzde 36,16 şeklinde ölçüldü.

