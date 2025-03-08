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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!

        İstanbul Bahçelievler'de önceki gün 16 yaşındaki H.A. isimli çocuğun silahla öldürülmesinin ardından, dün akşam da aracının dörtlülerini yakıp otomobilini park etmeye çalışan Samet Aydın, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:17
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        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
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        İstanbul Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan gelen araçtaki şüpheliler S.Y, B.Ü. ve E.A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'da yer alan habere göre saldırının ardından zanlılar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

        Şüphelilerden S.Y.'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        ARACINA PARK EDERKEN KURŞUN YAĞMURU

        Görüntülerde, sokağa giren Samet Aydının aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçması yer aldı.

        ÖNCEKİ GÜN ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Bahçelievler'de önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda ise 16 yaşındaki H.A. isimli çocuk hayatını kaybetmiş, E.B. (18) ve F.G. (21) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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