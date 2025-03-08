İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
İstanbul Bahçelievler'de önceki gün 16 yaşındaki H.A. isimli çocuğun silahla öldürülmesinin ardından, dün akşam da aracının dörtlülerini yakıp otomobilini park etmeye çalışan Samet Aydın, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan gelen araçtaki şüpheliler S.Y, B.Ü. ve E.A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'da yer alan habere göre saldırının ardından zanlılar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Şüphelilerden S.Y.'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ARACINA PARK EDERKEN KURŞUN YAĞMURU
Görüntülerde, sokağa giren Samet Aydının aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçması yer aldı.
ÖNCEKİ GÜN ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Bahçelievler'de önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda ise 16 yaşındaki H.A. isimli çocuk hayatını kaybetmiş, E.B. (18) ve F.G. (21) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.