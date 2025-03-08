İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan gelen araçtaki şüpheliler S.Y, B.Ü. ve E.A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

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OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'da yer alan habere göre saldırının ardından zanlılar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Şüphelilerden S.Y.'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ARACINA PARK EDERKEN KURŞUN YAĞMURU

Görüntülerde, sokağa giren Samet Aydının aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçması yer aldı.

ÖNCEKİ GÜN ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Bahçelievler'de önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda ise 16 yaşındaki H.A. isimli çocuk hayatını kaybetmiş, E.B. (18) ve F.G. (21) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı. İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü! Haberi Görüntüle