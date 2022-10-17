Xtopia kurucusu Lalin Akalan ise sergide yer alan eserlerle ilgili bilgi verdi “Belki de insanlık tarihinde ilk defa küresel bir boyutta eş zamanlı olarak bir metaverse dünyasını geliştirip üzerine yatırım yapıyoruz. Metaverse, dünyanın ve toplumun çalışma şeklini değiştirme potansiyeline sahip ve sanatçılara da bu düzlemin her kösesini dijital yaratıcılıkla harmanlamaları için eşi görülmemiş bir fırsat sunuyor” dedi.

METAVERSE MÜZESİ AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ekim ayının sonuna kadar antik lahit eserlerinin arasında metaverse sanatını deneyimleyebilirsiniz. İstanbul Arkeoloji Müzesi Fatih’te yer alıyor. Saat 09:00 ile 19:00 arasında haftanın her günü açık. Müzenin ücreti ise 60 TL ve müzekart geçerli değil.