İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.