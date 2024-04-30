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        Haberler Gündem İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak

        İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak

        1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 01:17 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:17
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        3 il için 1 Mayıs kararı! Ulaşım ücretsiz olacak
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        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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