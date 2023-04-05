İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor!

"HİZMETE SUNMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, hattın açılışına günler kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını bildirdi.

İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletçe çok zor günler ve haftalar geçirdiklerini kaydederek, yüreklerini yakan bu olayın ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek çalışma arkadaşları ile birlikte vatandaşların yanına koştuklarını anlattı.