30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hemen hemen her insan hayatının bir döneminde iştahsızlık ya da kilo kaybı sorunu ile karşılaşabiliyor. İştahsızlık veya kilo kaybı birçok sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. Bunlar soğuk algınlığı, mide rahatsızlıkları, bağırsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları gibi birçok sebeplerle ortaya çıkabilir. Peki iştahsızlık ve kilo kaybı nedir? İştahsızlığın belirtileri, nedenleri tedavisi nedir? İştahsızlık Ve Kilo Kaybına ne iyi gelir? Tüm detayları ile makalemizde.
İştahsızlık Ve Kilo Kaybı Nedir ve Neden Olur?
İştahsızlık, aç olmadığınız duygusudur. Fazla yemek nasıl önemli bir sorun olarak görülmekte ise iştahsızlık da önemli bir sorun olarak kabul edilir. Çünkü bu durum beslenme bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan önemli başka sağlık sorunlarına sebep olabilir. İştahsızlığa yol açan nedenler arasında fiziksel veya psikolojik sebepler olabilir, başka bir rahatsızlığa bağlı olarak da iştahsızlık ortaya çıkabilir.
İştahsızlık Ve Kilo Kaybının Nedenleri Nedir?
Bilimsel adı ile anoreksiya olarak adlandırılan iştahsızlık, çeşitli rahatsızlıklardan ve hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca bazen ilaçların etkilerinden oluşurken bazen de altta yatan kanserin etkilerinden kaynaklanıyor olabilir.
Bunların yanında iştahsızlığın temel sebepleri diğer olarak gebelik, metabolik sorunlar, kronik karaciğer hastalığı, KOAH, demans, HIV, hepatit, hipotiroidizm, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kokain, eroin, hız, kemoterapi, morfin, kodein ve antibiyotik kaynaklı olduğu da belirtilmiştir.
İştahsızlık Belirtileri Nelerdir?
İştahsızlık belirtileri aşağıda listelenmiştir.
İştahsızlığın Tedavisi Nasıl Olmalıdır?
İştahsızlığı tedavi etmenin ilk adımı, altta yatan asıl sebebin tespit edilip tedavi edilmesidir. Çocuklarda genellikle nedenlerin başında psikolojik sorunların olduğu bilinen bir durumdur. Ve buna bağlı olarak iştahsızlık hastalığının tedavi yöntemleri ve reçeteleri bulunmaktadır. Yetişkinlerde psikolojiye bağlı olan iştahsızlıkta, üzüntü ve stresten uzak durmasının, verilen ilaçların düzenli kullanılması ve verilen beslenme listelerine uyulması kişilerin iştahsızlık problemlerinin ortadan kalmasına yardımcı olur.
Psikolojik sebepler dışında fiziksel sebeplerden şüphelenen hastaların doktora başvurması sonucunda doktorlar genellikle sorunun asıl kaynağına inerek o soruna göre özellikle iştah açıcı ilaç vermektedir. Ayrıca ilaçların yanında bol miktarda kalsiyum, demir, çinko içerikli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir.
İştahsızlık Ve Kilo Kaybına ne iyi gelir?
İştah ve kilo kontrolünüz için tükettiğiniz besinlerin içeriklerini, besin değerlerini iyi bilmeniz gerekir. Unutulmamalıdır ki doymak için tükettiğiniz besinler aslında çok geçmeden yeniden acıkmanızı sağlayacak ve iştahınızın artmasına sebep olacaktır. İştahsızlık Ve Kilo Kaybına ne iyi gelir? diye merak ediyorsanız İşte iştahımızı açan besinler listesi:
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