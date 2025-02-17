İsrail’den dijital savaş hazırlığı : Süper bilgisayar

İsrail, askeri üstünlüğünü daha da pekiştirmek ve geleceğin savaşlarını yapay zeka destekli teknolojilerle yürütmek amacıyla devasa bir süper bilgisayar inşa ediyor.

ABD merkezli Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirilecek bu sistem, İsrail’in istihbarat ve askeri kabiliyetlerini ileri düzeye taşırken, bölgedeki ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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İsrail, askeri üstünlüğünü daha da pekiştirmek ve geleceğin savaşlarını yapay zeka destekli teknolojilerle yürütmek amacıyla devasa bir süper bilgisayar inşa ediyor. ABD merkezli Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirilecek bu sistem, İsrail’in istihbarat ve askeri kabiliyetlerini ileri düzeye taşırken, bölgedeki ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Savaş suçlarını daha verimli hâle getirme projesi mi?

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü askeri operasyonları daha sofistike hale getirmek için süper bilgisayar teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Yapay zeka destekli bu sistem, büyük veri analizi yaparak savaş alanındaki operasyonları yönetmeyi, istihbarat toplama süreçlerini hızlandırmayı ve düşman hareketlerini önceden tahmin etmeyi amaçlıyor.

HP tarafından inşa edilecek milyonlarca şekel değerindeki süper bilgisayar, İsrail ordusunun ulusal güvenlik altyapısının temel taşlarından biri olacak. Ancak, projenin altyapısını kurma ihalesinin özel bir şirkete verilmesi, İsrail içinde bile tartışmalara neden olmuş durumda. İsrail’in devlet savunma sanayi kuruluşu Rafael, projenin kendisine verilmesi gerektiğini savunarak güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Bir İsrailli savunma sanayi yetkilisi konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Özel şirketler, devlet kontrolündeki askeri sanayinin sahip olduğu güvenlik altyapısına sahip değil. Bu tür firmalar, gelecekte başka ülkelerden projeler aldığında İsrail’in hassas askeri bilgilerini riske atabilir.”

Ancak İsrail ordusu ve HP, daha hızlı ilerlemek için bürokratik engelleri aşmak amacıyla özel bir firma seçmeyi tercih etti.

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Süper bilgisayarın asıl amacı ne?

İsrail son beş yıldır bu projeye büyük bütçeler ayırıyor. Yeni sistemin savunma, akademik araştırmalar ve özel teknoloji şirketleri tarafından kullanılacağı belirtiliyor. Ancak, asıl odak noktası askeri istihbarat ve yapay zeka tabanlı savaş yönetimi olacak.

Sistem, on binlerce işlemciden oluşan yüksek kapasiteli bir ağ üzerinden büyük veri analizi yapabilecek. İsrail, bu bilgisayarla savaş sahasındaki drone operasyonlarını yönetmeyi, hedef tespit süreçlerini hızlandırmayı ve düşman hareketlerini önceden belirleyerek saldırıları daha “etkili” hale getirmeyi hedefliyor. Bu gelişme, İsrail’in savaş teknolojilerini tamamen dijitalleştirerek, askeri operasyonlarını yapay zeka destekli sistemlerle yürütmeye hazırlandığını gösteriyor. Bölge için büyük bir tehdit: Dijital savaşın yeni dalgası İsrail’in bu tür ileri teknoloji sistemlere sahip olması, Orta Doğu’daki asimetrik savaş dengesini daha da bozabilir. Yeni süper bilgisayar, siber savaş yeteneklerini artırarak, Filistin, İran ve diğer bölgesel güçler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. REKLAM Özellikle İsrail’in yapay zeka destekli hedef belirleme sistemleri, savaşlarda sivil kayıpları önlemek yerine saldırıları daha ölümcül hale getirmek için kullanılabilir. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda yapay zeka destekli sistemleri kullandığı zaten biliniyor. Yeni süper bilgisayarın, bu saldırıları daha da “etkin” ve “otomatik” hale getirmek için kullanılacağı açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra İsrail, kuantum bilgisayar teknolojisine de yatırım yaparak siber savaş kabiliyetlerini bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Kuantum bilgisayarlar, düşmanların şifreleme sistemlerini saniyeler içinde kırabilecek, askeri haberleşmeleri ele geçirebilecek ve istihbarat operasyonlarında İsrail’in elini güçlendirebilecek. Bölgedeki ülkelerin, İsrail’in bu teknolojik üstünlük arayışına karşı nasıl bir strateji geliştireceği büyük bir soru işareti. Ancak açık olan şu ki, bu tür projeler sadece İsrail’in güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Orta Doğu’daki savaşları daha karmaşık, daha dijital ve çok daha yıkıcı hale getirecek. İsrail, işgal politikalarını sürdürebilmek için yapay zeka ve süper bilgisayarları birer “savaş makinesine” dönüştürmeye devam ediyor. Peki, uluslararası toplum bu gelişmelere karşı ne yapacak? Yoksa bu sessizlik, İsrail’in yeni nesil savaş suçları işlemesine sessiz kalınacağının bir göstergesi mi?