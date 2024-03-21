İsrail, 'yaptırımlardan dolayı endişeli' iddiası

Yediot Ahronoth gazetesinin ismini vermediği üst düzey hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, "ABD'nin, Batılı müttefiklerini Tel Aviv yönetimine baskı uygulamaya zorladığı yönünde bir düşüncenin İsrail'de hakim olduğu" ifade edildi.

İngiltere, Kanada ve diğer ülkelerle ilişkilerde son zamanlarda yaşanan gelişmelere değinilen haberde, ABD'den sonra İsrail'in en iyi ikinci dostu konumundaki İngiltere'nin, Tel Aviv'den, silah tedarikinin devam etmesinin bir şartı olarak Hamas'ın üst düzey tutuklularının Kızılhaç ya da diplomatlar tarafından ziyaret edilmesine izin vermesini istediği kaydedildi.

İngiltere'nin, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin kararının ardından bu tehditte bulunduğuna dikkati çekilen haberde, "İsrail'in Kanada'dan silah almadığı, Kanada'nın da son 10 yıldır İsrail silahlarını satın almadığı, o yüzden de bu adımın tamamen sembolik olduğu ancak savaşın başlamasından bu yana Kanada'nın, İsrail'e 11 zırhlı araç ve gece görüş ekipmanları satışını engellediği" ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un da İsrailli yetkilileri, hal böyle devam ederse Avrupa'nın İsrail'e silah ambargosu uygulayabileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Buna ek olarak, Avrupa Birliği (AB) içinde İsrail karşıtı girişimleri veto eden ve İsrail'in geleneksel dostları kabul edilen Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin şiddete başvurduğu iddia edilen Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına yönelik itirazlarını geri çektiği belirtildi.

İsrailli yetkililerin, Kanada'nın kararının diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya itebilecek bir domino etkisi yaratmasından korktuğu vurgulandı.

İsrailli yetkililerin, bu durumu Çek ve Macar yetkililerle görüştüklerinde ise "Ne yapabiliriz? ABD yaptırım uyguladığında hayır diyemeyiz" şeklinde bir yanıt aldıkları aktarıldı.

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Gazete ayrıca, İtalya'nın, çatışma bölgelerine silah satışını yasaklayan yasalara uygun olarak 7 Ekim'den itibaren İsrail'e silah satışını durdurma kararı aldığı, Hollanda mahkemesinin de F-35 uçak yedek parçalarının transferini durdurduğu ancak Hollanda hükümetinin bu kararı bozmaya çalıştığı bilgisine yer verdi.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMCİLER HAKKINDA ALINAN YAPTIRIM KARARLARI

ABD, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi şubat ayı başında, 3 yerleşimci ile bunlara bağlı 2 kurumu da 14 Mart'ta "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" suçlamasıyla yaptırım listesine almıştı.