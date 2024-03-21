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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, 'yaptırımlardan dolayı endişeli' iddiası

        İsrail, 'yaptırımlardan dolayı endişeli' iddiası

        İsrail'in, ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin aldığı yaptırım kararlarının domino etkisiyle başka ülkelere de sıçramasından endişe ettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:08
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        İsrail, 'yaptırımlardan dolayı endişeli' iddiası
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        Yediot Ahronoth gazetesinin ismini vermediği üst düzey hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, "ABD'nin, Batılı müttefiklerini Tel Aviv yönetimine baskı uygulamaya zorladığı yönünde bir düşüncenin İsrail'de hakim olduğu" ifade edildi.

        İngiltere, Kanada ve diğer ülkelerle ilişkilerde son zamanlarda yaşanan gelişmelere değinilen haberde, ABD'den sonra İsrail'in en iyi ikinci dostu konumundaki İngiltere'nin, Tel Aviv'den, silah tedarikinin devam etmesinin bir şartı olarak Hamas'ın üst düzey tutuklularının Kızılhaç ya da diplomatlar tarafından ziyaret edilmesine izin vermesini istediği kaydedildi.

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un da İsrailli yetkilileri, hal böyle devam ederse Avrupa'nın İsrail'e silah ambargosu uygulayabileceği konusunda uyardığı belirtildi.

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        KANADA'NIN ALDIĞI KARARIN DOMİNO ETKİSİ YARATMASINDAN KORKULUYOR

        İngiltere'nin, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin kararının ardından bu tehditte bulunduğuna dikkati çekilen haberde, "İsrail'in Kanada'dan silah almadığı, Kanada'nın da son 10 yıldır İsrail silahlarını satın almadığı, o yüzden de bu adımın tamamen sembolik olduğu ancak savaşın başlamasından bu yana Kanada'nın, İsrail'e 11 zırhlı araç ve gece görüş ekipmanları satışını engellediği" ifade edildi.

        İsrailli yetkililerin, Kanada'nın kararının diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya itebilecek bir domino etkisi yaratmasından korktuğu vurgulandı.

        GAZZE'YE SALDIRILAR İLERLEDİKÇE BATILI ÜLKELERLE OLAN İTTİFAK PARÇALANMAYA BAŞLADI

        Gazze'deki "harekat" ilerledikçe İsrail'in Batılı ülkelerle olan ittifaklarının parçalanmaya başladığına işaret edilerek, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik kara saldırısına karşı çıktığı hatırlatıldı.

        Buna ek olarak, Avrupa Birliği (AB) içinde İsrail karşıtı girişimleri veto eden ve İsrail'in geleneksel dostları kabul edilen Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin şiddete başvurduğu iddia edilen Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına yönelik itirazlarını geri çektiği belirtildi.

        İsrailli yetkililerin, bu durumu Çek ve Macar yetkililerle görüştüklerinde ise "Ne yapabiliriz? ABD yaptırım uyguladığında hayır diyemeyiz" şeklinde bir yanıt aldıkları aktarıldı.

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        Gazete ayrıca, İtalya'nın, çatışma bölgelerine silah satışını yasaklayan yasalara uygun olarak 7 Ekim'den itibaren İsrail'e silah satışını durdurma kararı aldığı, Hollanda mahkemesinin de F-35 uçak yedek parçalarının transferini durdurduğu ancak Hollanda hükümetinin bu kararı bozmaya çalıştığı bilgisine yer verdi.

        YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMCİLER HAKKINDA ALINAN YAPTIRIM KARARLARI

        ABD, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi şubat ayı başında, 3 yerleşimci ile bunlara bağlı 2 kurumu da 14 Mart'ta "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" suçlamasıyla yaptırım listesine almıştı.

        ABD'nin ardından İngiltere, Belçika ve Fransa da Filistinlilere şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararına imza atmıştı.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulamakta mutabık kaldığını duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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