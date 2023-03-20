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Haberler Dünya

İsrail: Ürdün ile 1994'te imzalanan barış anlaşmasına bağlıyız

İsrail, Ürdün ile 1994'te imzaladığı barış anlaşmasına ve Ürdün'ün toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu açıkladı

Giriş: 20.03.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail: Ürdün ile 1994'te imzalanan barış anlaşmasına bağlıyız
"Ürdün ile 1994'te imzalanan barış anlaşmasına bağlıyız"
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AA

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Paris ziyareti sırasında yaptığı konuşmada kürsüdeki İsrail haritasının, Ürdün ve işgal altındaki Filistin'i kapsamasına gelen tepkilerin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail, Ürdün ile 1994'te imzaladığı barış anlaşmasına bağlıdır. Ürdün'ün toprak bütünlüğünü tanıyan İsrail'in pozisyonunda bir değişiklik yok." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris ziyareti sırasında dün yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüdeki İsrail haritası, Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarını kapsayacak şekilde gösterilmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu duruma tepki göstererek Smotrich'in Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarını da içine alan bir İsrail haritası kullanmasının, "pervasız bir provokasyon ve uluslararası normlar ile barış anlaşmasının ihlali" olduğunu vurgulamıştı.

Bakanlık, İsrail hükümetinin, "bu tür aşırı davranışlara ve kin dolu açıklamalara karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini" belirtmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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