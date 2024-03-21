İsrail: Şüpheli bir cisme karşı koyduk
İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail'in güney topraklarına doğru ilerleyen şüpheli bir cisme karşı koyduğunu duyurdu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin, Kızıldeniz bölgesindeki İsrail topraklarına doğru ilerleyen şüpheli bir hava hedefini önlemeyi başardığı belirtildi.
Açıklamada, hedefin İsrail sınırını geçemediği ve olayın sınıra ulaşmadan bittiği ifade edildi.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde ise füzenin hedefinin İsrail'in güneyindeki kıyı kenti Eylat olduğu dile getirildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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