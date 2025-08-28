Habertürk
        İsrail Savunma Bakanından saldırılar sonrası dolaylı Suriye açıklaması

        İsrail Savunma Bakanından saldırılar sonrası dolaylı Suriye açıklaması

        İsrail ordusunun dün akşam Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Katz, "İsrail ordusunun tüm cephelerde mücadele ettiği" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:00
        İsrail'den dolaylı Suriye açıklaması
        İsrail askerlerinin Şam yakınındaki üsse çıkarma yaptığı haberlerinin ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusunun tüm cephelerde mücadele ettiği" açıklaması yaptı.

        Uluslararası basında çıkan haberde, İsrail ordusunun dün akşam Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı'na hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

        Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin Suriye ordusuna ait Şam yakınlarındaki bir üsse çıkarma yaptığı belirtildi.

        Çıkarma sırasında Suriye ve İsrail askerleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı, yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra İsrail askerlerinin bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

        İsrail ordusunun Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ve Şam yakınlarındaki bir üsse asker çıkardığı haberlerinin ardından Savunma Bakanı Katz'dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dolaylı Suriye açıklaması geldi.

        Katz, Suriye'deki saldırıların gündemde olduğu anlarda, "Güçlerimiz İsrail'in güvenliği için gece gündüz tüm cephelerde faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

