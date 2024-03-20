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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki hastaları çıkmaya zorladı

        İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki hastaları çıkmaya zorladı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın yaptı. Görgü tanıkları İsrail ordusunun hastaları çıkmaya zorladığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 07:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 07:42
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        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
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        İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığı, gönüllülerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği bildirildi.

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        Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığını belirtti.

        Gönüllü Filistinlilerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği dile getirildi.

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        İSRAİL'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

        İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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        İsrail ordu güçleri, 18 Mart sabahı Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

        Gazze'deki hükümet dün, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde 50 Filistinliyi öldürdüğünü, 200'ünü de alıkoyduğunu duyurmuştu.

        Dün Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.

        Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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